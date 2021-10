Presidente do BC: PIB brasileiro teve queda menor que países em recuperação mediana

TA Tainá Andrade

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse em evento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que o Brasil teve uma boa posição do Produto Interno Bruto (PIB) no combinado de 2020 e 2021, mas que deve realizar reajustes para o ano que vem. Segundo ele, o programa de auxílio implementado no país ajudou na classificação de “uma queda menor” se comparado com outros países que estão em “recuperação mediana”.



“Há previsões mais baixas para 2022. O Brasil tem crescimento estrutural mais baixo do que os outros países. Por isso, precisamos seguir com as reformas, para aumentar esse crescimento estrutural”, explicou. O tom otimista continuou ao falar sobre a reabertura da economia, Campos informou que o Brasil tem se recuperado mais rápido que os demais países.

Para Campos, a inflação é um problema mundial. “O mundo vivia um estágio de crescimento. Veio a pandemia, as pessoas ficaram em casa, então consumiram menos serviços e mais bens. Quando a pandemia terminar, se abre novamente os serviços e teremos uma inversão. A história da inflação é muito transitória. Como consumo de bens demanda mais energia do que de serviços se tem um gargalo”, afirmou.



Campos admitiu que o real se “depreciou” bastante no ano passado, o que foi visto na onda inflacionária relacionada a alimentos e ao comportamento do câmbio. Porém, em 2021, ele classifica que a moeda está na média e até "um pouquinho melhor" em comparação com outros países.



Inflação Verde



Para justificar os preços dos combustíveis, o presidente do Banco Central explicou que, para se chegar ao objetivo de conseguir energias limpas, deve-se usar “componentes não limpos”. Essas substâncias estariam com alta demanda no mercado, o que vai refletir em um aumento de preço e até uma escassez dos insumos.



Para ele, essa é a mesma relação que ocorre com a energia elétrica. “Significa que temos uma inflação de energia global. Em grande parte dos países o preço da energia está subindo. Não significa que a fonte de energia é mais cara, significa que para produzir isso, o uso dos componentes não tão verdes é mais alto e mais caro. Se não usá-los, não irá atingir seu objetivo em tornar a cadeia mais verde”, explicou.



Política de credibilidade



No momento, Campos entende que o mais urgente para o governo é conseguir a credibilidade dos consumidores. Em sua leitura, os indicadores de confiança mostram que existe uma diferença da confiança a partir da renda. Então, para ele o governo deve dar assistência, mas isso deve vir na forma de emprego, pois “vai perpetuar mais na cadeia”. No entanto, a criação de vagas deve ser de responsabilidade da iniciativa privada, já que na visão de Campos o governo é “limitado” em seus recursos.



“É melhor dar um emprego que uma renda, vai perpetuar mais na cadeia. O emprego informal está com recuperação lenta. Se é estrutural? Sim, é verdade. A eficiência do programa de emprego é melhor. Tem que se preocupar com a geração de emprego, entendendo que a saída é a iniciativa privada, porque o governo não tem recurso, é limitada. Tem que ter credibilidade. São essas reformas que vão ajudar”.