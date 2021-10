Melhora externa pode permitir uma leve alta do Ibovespa

AE Agência Estado

A alta das bolsas norte-americanas respinga no Ibovespa, que busca recuperação após o forte recuo da véspera. No entanto, o fôlego do índice Bovespa é curto, em meio a principalmente preocupações internas. Mais cedo, a produção industrial de agosto mostrou queda mais forte do que a esperada pelo mercado, que ainda segue cauteloso em relação à agenda de reformas local, que está paralisada.

"O dia está um pouco morno, apesar do exterior mais positivo. Lá fora, vale destacar ações de tecnologia que estão sofrendo muito por causa da alta de juros dos Treasuries. Vemos algum movimento, com investidores talvez vendo algum fundo. O Brasil, de certa forma, está patinando, sem grandes tendências ao longo do dia", analisa Pietra Guerra, especialista em ações da Clear Corretora.

Há pouco, as bolsas americanas renovaram máximas, assim como os juros dos títulos dos EUA, na esteira do aumento do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços, a 61,9 em setembro (de 61,7 em agosto).

O desempenho destoa do mau humor de ontem, que deveu-se a vários fatores, incluindo a pane do Facebook, Instagram e WhtasApp que durou mais de seis horas, gerando milhões de perdas em receitas. Hoje, contudo, as bolsas europeias sobem após dados de atividade de setembro melhores do que o esperado, enquanto os futuros de Nova York avançam também impulsionados pela nova alta do petróleo, com o Brent superando US$ 82 o barril.

Aqui, afirma o economista-chefe do ModalMais, Álvaro Bandeira, seria importante o índice brasileiro defender a marca entre 110 mil e 111 mil pontos, para evitar aprofundar as quedas. "O Ibovespa caiu 2,22%, voltando para os 110 mil pontos 110.393,09 pontos), uma faixa perigosa. Não pode voltar para os 109 mil pontos, sob pena de acelerar perdas e ir para os 107 mil pontos", avalia em nota.

Apesar do feriado chinês, investidores mantêm preocupação com a saúde de empresas ligadas ao setor imobiliário, o que pode gerar algum desconforto na Bolsa brasileira. A Fantasia Holdings, incorporadora de médio porte, também deixou de pagar seu título ontem.

Da mesma forma que Evergrande, Fantasia Holdings também suspendeu a negociação de suas ações na bolsa de valores de Hong Kong, lembra a Guide em relatório.

Hoje, o minério de ferro negociado em Qingdao fechou em baixa de 0,46%, a US$ 116,58 a tonelada. Isso pode segurar eventual alta do Ibovespa, assim como fica no radar a notícia de que a comissão chinesa proibiu a concessão de empréstimos para especulação com commodities. O órgão pede aos bancos do país que "façam o seu melhor" para financiar os setores de produção e fornecimento de energia durante o inverno e a próxima primavera. As ações da Vale cediam 0,24% às 11h10.

Em contrapartida, a valorização firme do petróleo no exterior respalda alta das ações da Petrobrás acima de 1% e, consequentemente, do Ibovespa. No entanto, o avanço tende a reforçar preocupações com a inflação doméstica já elevada, ao mesmo tempo em que a atividade segue fraca.

Em agosto, a produção industrial brasileira caiu 0,7% tanto ante julho quanto em relação ao oitavo mês de 2020, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As quedas ficaram mais fortes dos as respectivas medianas das estimativas na pesquisa Projeções Broadcast, de recuos de 0,4% e de 0,1%.

Internamente, há outras questões que podem limitar eventual ganho do índice Bovespa. Seguem temores a respeito da inclusão de jabutis na MP da crise hídrica, indefinição sobre o pagamento dos precatórios de 2022, a reforma do Imposto de Renda, o novo Auxílio Brasil, a possibilidade de extensão do auxílio emergencial, além dos ruídos gerados pela noticia de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, possuem empresas em paraísos fiscais. O procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu um procedimento de apuração preliminar sobre a atividade de offshores de Guedes e Campos Neto.

Às 11h11, o Ibovespa subia 0,45%, a 110.888,46 pontos, após abertura aos 110.397,37 pontos.

Um pouco antes, o índice mudou de direção, renovando mínima aos 110.087,36 pontos, puxado especialmente por ações ligadas ao setor de consumo, em meio a preocupações com o quadro fraco de atividade e alto de inflação, além de temores com a paralisação de algumas pautas (IR, precatórios).

Para completar, a noticia de que Guedes e Roberto Campos Neto possuem empresas em paraísos fiscais, também fica no radar. "Acho que esse cenário de incertezas mantém os investidores cautelosos e com pouco previsibilidade para o médio prazo", diz Regis Chinchila, da Terra Investimentos.