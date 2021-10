Wall Street fecha em baixa de olho em resultados das empresas e alta do petróleo

AF Agence France-Presse

A bolsa de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira (11) em um mercado preocupado com resultados das empresas potencialmente menos positivos do que o esperado e uma disparada dos preços do petróleo.

O Dow Jones perdeu 0,72% a 34.496,06 pontos. Já o tecnológico Nasdaq recuou 0,64%, a 14.486,20 unidades, enquanto o S&P 500 perdeu 0,69% a 4.361,19.

Esta segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos e o dia foi marcado por um volume de transações muito fraco, que contribuiu para a volatilidade dos índices.

Os operadores viram com precaução a alta dos preços do petróleo, com o WTI fechando acima dos 80 dólares pela primeira vez desde outubro de 2014.

"Os investidores temem que os preços altos do petróleo atinjam uma economia (americana) que se enfraquece", resumiu Sam Stovall, encarregado de pesquisas na CFRA.

Para este especialista, o mercado continuará em queda.

Os operadores "temem que os resultados (das empresas) no terceiro trimestre não sejam tão sólidos quanto esperavam", destacou Sam Stovall.

A temporada de resultados começa na quarta-feira com JPMorgan Chase, Delta Air Lines e BlackRock publicando seus dados trimestrais.