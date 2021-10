mercado s/a

AS Amauri Segalla

Com capitão Kirk, turismo espacial decola

O turismo espacial está se tornando realidade. Ontem, o mundo emocionou-se com a viagem do ator William Shatner, que interpretou o astuto capitão James Kirk na série de televisão Jornada nas Estrelas. Shatner entrou em órbita a bordo da nave New Shepard, desenvolvida pela empresa Blue Origin, de Jeff Bezos, e afirmou ter sido esta a maior experiência de sua vida. Bezos, que também é fundador da Amazon, quer cobrar US$ 250.000 para que turistas repitam a extraordinária aventura vivida por Shatner. Convenhamos, não será difícil convencer empresários e profissionais bem-sucedidos a pagar o equivalente a R$ 1,3 milhão para contemplar, do espaço, a imensidão azul da Terra. Segundo Bezos, 400 interessados estão na fila — por enquanto, não há informações sobre brasileiros. O setor aeroespacial representa uma nova fronteira financeira. Segundo o Bank of America, ele deverá movimentar US$ 1,4 trilhão até 2030.

Sem chips, Apple reduz produção de iPhone

A escassez global de componentes eletrônicos — os famosos chips — obrigou a Apple a reduzir a produção do iPhone 13. Não é um corte qualquer. Segundo a empresa, 10 milhões de unidades deixarão de sair das fábricas nos próximos meses. O cenário preocupa. Em entrevista recente, Pat Gelsinger, presidente da produtora americana de chips Intel, afirmou que há risco de a situação ser normalizada apenas em 2023. Se isso ocorrer, as indústrias de eletrônicos e de carros sofrerão sérios danos.

Amazon e Alibaba investem na área da saúde

A Amazon quer entrar com tudo na área de saúde. Depois de lançar o serviço de farmácias on-line, a empresa prepara-se para investir em telemedicina. A ideia é colocar o projeto de pé em centros urbanos dos Estados Unidos entre o fim de 2021 e o início de 2022. Parece estranho a gigante ingressar em um ramo que pouco tem a ver com a sua história, mas essa é uma tendência do mercado. Na China, o Alibaba, que fez fama com o e-commerce, possui uma divisão de saúde que não para de crescer.



Emissões de CO2 terão segundo maior aumento da história

Apesar da questão ambiental estar no centro dos debates, a sociedade tem sido ineficaz no combate à poluição atmosférica. Segundo relatório da Agência Internacional de Energia, o mundo caminha para encerrar 2021 com o segundo maior aumento anual das emissões de CO2 da história. Por mais surpreendente que possa parecer, houve um aumento expressivo do uso de carvão e petróleo nas atividades econômicas. Ou seja, o discurso de muitas empresas é inspirador, mas a prática parece ser bem diferente.

“Temos mania de achar balas de prata que resolvam os problemas. O câmbio desvalorizado não é uma bala de prata que resolve o desenvolvimento. Se formos atrás de balas de prata, não vamos sair da estagnação”

Affonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central

111 milhões

de pessoas viram ao menos dois minutos da série sul-coreana Round 6 desde a estreia, em 17 de setembro. É o programa mais assistido da história da plataforma

Rapidinhas

O Brasil é vital para o turismo dos Estados Unidos. Segundo relatório do National Travel and Tourism Office, o país fechou 2020 como o sexto maior emissor de viajantes internacionais para os destinos americanos. Ao todo, 424 mil brasileiros estiveram por lá no ano passado. O ranking é liderado pelo México, e o Brasil ficou à frente da China.

O Facebook anunciou que vai atualizar a política de proteção contra assédio a figuras públicas nas suas plataformas. Publicações com conteúdo ofensivo contra personalidades que se tornaram famosas involuntariamente, como defensores dos direitos humanos e jornalistas, serão removidas.

A interrupção das exportações para a China e a redução da demanda doméstica por carne bovina levaram os frigoríficos a desacelerar a produção e reduzir os abates. Segundo dados apurados pela consultoria Scot, metade da capacidade brasileira de abate ficou ociosa em setembro — é o nível mais alto da série histórica, iniciada em 2012.

O mercado de cannabis tem forte potencial econômico. Uma projeção feita pela consultoria Clever Leaves estima que o segmento poderá gerar 328 mil empregos para a economia brasileira quatro anos após a sua regulamentação. Entre os profissionais que seriam requisitados para a frente de negócios estão agrônomos e bioquímicos.