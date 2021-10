Dieta saudável é 60% mais cara

BL Bernardo Lima*

Embora muito se fale na necessidade de uma alimentação saudável, cerca de 40% da população do mundo não tem condições de consumir produtos que façam bem à saúde. E a principal razão é o preço. Segundo o representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) no Brasil, Rafael Zavala, o custo médio de uma alimentação saudável é cinco vezes maior do que o de uma dieta com baixo índice nutricional. “Isso é inaceitável”, disse ele, em entrevista ao programa CB.Agro — parceria entre o Correio e a TV Brasília.

“Uma dieta saudável é cinco vezes mais cara que uma dieta apenas caloricamente suficientemente, e custa 60% mais do que uma com nutrientes adequados, mas não equilibrada. Isso não pode continuar, temos que nos esforçar para diminuir o consumo de água e gerar uma melhor qualidade da produção”, afirmou Zavala. Essa diferença de preços limita o acesso de quase metade da população mundial a uma alimentação adequada. “Isso é uma vergonha!”

Zavala explicou que não é simples contornar esse problema, cuja solução exige iniciativas em várias áreas. “Temos que ter sistemas alimentares em equilíbrio, reduzindo o custo de transportes e a geração de gases do efeito estufa. À medida que pudermos gerar sistemas alimentares curtos, será possível atingir uma dieta menos custosa. Não é fácil, porque isso também depende de situações climáticas e demográficas, mas é possível”, disse.

Fome

De acordo com o representante da FAO, o número de pessoas que passam fome no mundo aumentou em 100 milhões de pessoas por causa da pandemia da covid-19. “Por um lado, estamos em um planeta que produz alimentos em quantidade suficiente para que ninguém passe fome. Ao mesmo tempo, 2 bilhões de pessoas estão em uma situação de insegurança alimentar moderada ou severa, e 800 milhões passando fome. Eram 700 milhões, mas, com a pandemia, esse número aumentou em 100 milhões” declarou.

Das 800 milhões de pessoas em situação de fome, 20 milhões são brasileiras. “O Brasil é um celeiro de alimentação para o mundo. Então não podemos suportar essa situação, em que muitos países que são grandes produtores de alimentos têm tantas pessoas passando fome” afirmou.

Zavala detalhou que a pandemia mudou a forma de consumir alimentos, já que as pessoas foram obrigadas a optar por produtos mais baratos “A quantidade de salsichas consumidas, hoje, é muito mais alta, enquanto o consumo de carnes e peixes tem diminuído”, relatou.

Entre os três maiores exportadores de alimentos no mundo, o Brasil tem papel fundamental no abastecimento do planeta com produtos como carnes e grãos. “O Brasil está entre os três maiores exportadores de alimentos. Não somente com milho, soja, mas também com proteína animal, produzindo frango para 60% dos países árabes, por exemplo.”

Zavala disse que o país assumiu compromissos para garantir a segurança alimentar no mundo. “Na Cúpula Mundial dos Sistemas Alimentares, a ministra Tereza Cristina assumiu quatro compromissos: produzir mais com menos superfície, ou seja, desmatamento zero; fortalecer os sistemas de alimentação escolar; desenvolver a pecuária sustentável; e diminuir os desperdícios de alimentos no país”, relatou.

*Estagiário sob a supervisão de Odail Figueiredo