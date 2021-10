Embrapa lança variedade de uvas adaptadas para o semiárido nordestino

TM Thays Martins

A Embrapa está produzindo uma nova variedade de uva no semiárido brasileiro, sem sementes e com sabor diferenciado. Chamada de "Melodia", a Embrapa e a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores (Abrafrutas) lançam, nesta quarta-feira (20/10), as recomendações de manejo para a variedade.

A Melodia foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil, coordenado pela Embrapa Uva e Vinho, programa que existe há 40 anos. Por enquanto, somente seis hectares cultivados no Vale do São Francisco, mas a expectativa é que, ainda, este ano sejam plantadas 500 mil mudas da uva. "Ano que vem, vamos ter as primeiras produções em escala comercial que poderão atingir vários mercados internos. E a ideia é também atender ao mercado externo”, projeta João Dimas, pesquisador da Embrapa.

O grande diferencial dela é o sabor adocicado. "É uma uva totalmente sem semente, de cor rosada, crocante. E uma das coisas que chama muito atenção é o sabor dela. Nós classificamos como sabor de frutas vermelhas, alguns dizem que lembra tutti frutti. Uma uva doce com acidez equilibrada", destaca João.

Além disso, a uva é boa para a economia. Os produtores estão interessados no cultivo dela por, diferentemente de outras uvas produzidas no semiárido, ela ter duas safras por ano. "Isso é muito importante porque permite uma distribuição da mão de obra ao longo do ano", explica João. Segundo a Abrafrutas, a uva passou a fazer parte de um grupo seleto das seis mais importantes frutas exportamos pelo Brasil. Destas, 90% são produzidas no Nordeste.



Produção

A uva começou a ser produzida em 2010 em três regiões do Brasil. O que os pesquisadores observaram é que ela é melhor adaptada no Vale de São Francisco e na Serra Gaúcha.

O programa Uva e Vinho tem como intuito a obtenção de cultivares para mesa, suco e vinho, adaptadas às diferentes condições climáticas brasileiras. Desde o início do programa já foram criadas 21 cultivares diferentes utilizando métodos de utiliza métodos de melhoramento, como seleção massal, seleção clonal e hibridações.

O evento de lançamento da Melodia será híbrido, transmitido diretamente de Petrolina, em Pernambuco, pelo canal no Youtube da Embrapa a partir das 19h desta quarta-feira (20/10).