Crise na Economia

Após furo no teto, secretários do Orçamento e do Tesouro pedem demissão Segundo a pasta de Economia, a decisão de ambos é de ordem pessoal. A secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário-adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araujo, também pediram exoneração de seus cargos