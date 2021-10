Embraer testa rota de operação de futuro carro voador elétrico

RH Rosana Hessel

(crédito: DIVULGAÇÃO/EMBRAER EVE - RIO-GALEAO)

A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer voltada para o desenvolvimento do ecossistema da Mobilidade Aérea Urbana, informou que vai iniciar uma simulação para o projeto do "carro elétrico voador". O teste será realizado a partir de 8 de novembro, no Rio de Janeiro, conectando a Barra da Tijuca com o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

"A iniciativa, que utilizará helicóptero neste momento, será realizada em cooperação com parceiros estratégicos e entidades governamentais", informou o comunicado da Eve, divulgado nesta terça-feira (26/10). As passagens custam a partir de R$ 99.

O teste tem como objetivo avaliar o ecossistema para a futura operação da aeronave elétrica de pouso e decolagem (eVTOL) da subsidiária da Embraer, que terá baixo ruído e zero emissões de carbono. A chegada do equipamento ao mercado está prevista para 2026.



De acordo com o comunicado da Eve, os testes serão feitos ao londo de um mês e serão realizados com seis voos diários. Durante a simulação, será feita a avaliação de todo o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana e os principais conceitos relacionados à experiência de uma operação futura "a um custo mais acessível que a operação de um serviço de helicóptero convencional".

“A abordagem de desenvolvimento da Eve centrada no ser humano busca esse tipo de validação prática de conceitos e hipóteses que nos ajudarão a entender e endereçar os principais desafios associados à oferta do serviço”, disse André Stein, CEO da Eve, em nota. “A simulação no Rio de Janeiro, uma das cidades com mais congestionamento no Brasil e no mundo, nos ajudará a levantar as reais necessidades dos usuários, parceiros e comunidade que irão se beneficiar das nossas soluções de mobilidade”, acrescentou.

Onde comprar

A comercialização das passagens teve início hoje por meio da Flapper, plataforma independente para voos sob demanda. Para comprar o serviço é preciso acessar o site www.flyflapper.com.br ou fazer download do aplicativo da Flapper. A operação da aeronave na rota será feita pela Helisul Aviação, um dos maiores operadores de helicóptero da América Latina, de acordo com nota da Eve.