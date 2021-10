Indústria de máquinas emprega menos, mas ainda prevê crescimento em 2021

GB Gabriela Bernardes*

O emprego na indústria de máquinas e equipamentos caiu 0,5% e interrompeu 14 meses de alta no setor, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). As fábricas de bens de capital mecânicos empregaram 363,7 mil pessoas no mês passado, apresentando recuo quando comparado ao mês de agosto.

Desde julho do ano passado, o setor vinha registrando um aumento no número de vagas de trabalho sem interrupções. Segundo o levantamento divulgado nesta quinta-feira (27/10) pela associação, porém, as fábricas de máquinas e equipamentos usaram 83,7% da capacidade instalada em setembro, um pouco abaixo — queda de 0,1 ponto porcentual — em relação a agosto.

Segundo a Abimaq, houve redução no número de trabalhadores na produção de máquinas de bens de consumo, componentes e agrícolas. A entidade aponta para uma tendência de desaceleração nas vendas do setor, sem comprometer, porém, a expectativa de crescimento superior a 20% em 2021.

A indústria de máquinas e equipamentos acumula crescimento de 29,5% da receita líquida desde o início do ano, depois da queda de 4,8% na passagem de agosto para setembro. No total, as vendas chegaram a R$ 161,63 bilhões nos nove primeiros meses de 2021.

Efeito China

Segundo a entidade, a China foi responsável por 25,5% do total de compras de máquinas no Brasil. Com crescimento de 60,5% entre janeiro e setembro deste ano, o país asiático se tornou o principal importador de máquinas produzidas no território nacional.

Em segundo lugar estão o Estados Unidos, que lideravam o ranking até o ano passado. A queda nas vendas para o país norte-americano foi de 15,5%.

No geral, as importações tiveram aumento de 11,5% na comparação com agosto. No acumulado do ano, o crescimento foi de 54,7%. De acordo com a Abimaq, o resultado verificado no mês de setembro interrompeu três quedas consecutivas, o que elevou o desempenho no ano para crescimento de 22%, ante 18,5% em agosto de 2021.

