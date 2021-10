Ambev registra lucro de mais de R$ 3,5 bilhões no 3º trimestre

AE Agência Estado

A Ambev registrou lucro líquido de R$ 3,712 bilhões no terceiro trimestre de 2021, alta de 57,4% ante o mesmo período de 2020. Ja o lucro ajustado foi de R$ 3,753 bilhões, um avanço de 50,4% ante igual etapa do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado alcançou R$ 5,468 bilhões, um avanço de 7,8% ante igual etapa de 2020 (ante o reportado) e de 9,4% (orgânico).

A receita líquida, por sua vez, totalizou R$ 18,492 bilhões, o que representa um crescimento de 18,5% (reportado) e de 20,8% (orgânico).

Segundo a empresa, houve um crescimento da receita líquida por hectolitro (ROL/hl) de 12,1%, impulsionada pelo desempenho do volume. A receita líquida cresceu 17,1% no Brasil, 20,4% na América Central e Caribe (CAC), 54,5% na América Latina Sul (LAS).

Em seu release financeiro, a administração destaca que o M=momentum comercial se manteve impulsionado pela recuperação da covid-19 e pela consistente estratégia comercial.

"A Ambev apresentou outro forte desempenho comercial no terceiro trimestre, atingindo os maiores volumes consolidados já registrados em um terceiro trimestre, entregando forte crescimento da receita líquida com alta de 20,8% sobre bases comparáveis desafiadoras do terceiro trimestre de 2020, e 42,9% quando comparado ao terceiro trimestre de 2019. Nossos volumes seguiram crescendo 7,7% contra igual etapa do ano passado e 20,8% ante o mesmo período de 2019, com 8 dos nossos 10 principais mercados já crescendo acima dos números de 2019", destaca.

A empresa ressalta que a ROL/hl cresceu 12,1% impulsionada por iniciativas de premiumização, inovação e gestão de receitas.