Microsoft supera Apple e se torna a empresa mais valiosa de Wall Street

AF Agência France-Presse

(crédito: MARTIN BUREAU)

A fabricante de iPhones Apple perdeu, nesta sexta-feira (29), a posição de maior empresa por capitalização de mercado de Wall Street, lugar ocupado agora pela Microsoft.

Por volta das 15h00 GMT (12h00 de Brasília), as ações da Apple caíam 3,52%, para US $ 147,14, situando seu valor de mercado em US $ 2,415 trilhões.

Enquanto isso, a Microsoft, cujas ações subiam após os resultados do terceiro trimestre, registrava capitalização de mercado de US $ 2,453 trilhões.

É a primeira vez desde julho de 2020, quando o setor de tecnologia atraiu multidões de investidores em meio à pandemia e confinamentos, que a Apple cede seu lugar, segundo dados da agência Bloomberg.

A Microsoft alcançou o segundo lugar neste ranking em junho.