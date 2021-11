Mercado S/A

AS Amauri Segalla

Facebook abandona reconhecimento facial

A tecnologia de reconhecimento facial, que nasceu com a promessa de tornar os sistemas de identificação mais seguros, começa a ser contestada. Em comunicado discreto, o Facebook informou que o seu sistema, usado por 1 bilhão de pessoas, será descontinuado nas próximas semanas. Ele surgiu em 2010: ao postar uma foto com várias pessoas, o software era capaz de reconhecer as faces e fazer sugestões de marcação. Com o tempo, porém, descobriu-se que o método poderia não apenas devassar a privacidade como também cometer falhas graves de identificação. Recentemente, empresas como Amazon, IBM e Microsoft também abandonaram a tecnologia depois de estudos comprovarem que ela reforça preconceitos raciais. Uma dessas pesquisas, feita pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), trouxe resultados lamentáveis: os algoritmos classificaram as mulheres de pele escura como sendo homens em 34,7% dos casos, enquanto o índice de falhas na aferição de homens caucasianos foi inferior a 1%.



“É hora de decidir se paramos com o aquecimento, ou se o aquecimento nos para, pois estamos cavando a nossa própria cova”

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas



Brasil é campeão mundial em reciclagem

O Brasil tem vários defeitos, mas também qualidades quando o assunto é preservação ambiental. O país é um dos campeões mundiais de reciclagem. No setor de alumínio, o reaproveitamento de materiais responde por 56% do consumo dos produtos, enquanto a média global é de 26%. O exemplo das latas de alumínio é mais impressionante: 97% delas são reutilizadas, índice inédito no mundo. No ramo de papéis, estima-se que 67% deles são de alguma maneira reciclados, também uma das taxas mais altas.



XP vai investir R$ 35 milhões em diversidade

A XP, maior corretora do Brasil, vai investir R$ 35 milhões até 2025 em programas de promoção da diversidade no ambiente corporativo. Uma das propostas é criar parcerias com escolas de negócios para formar profissionais nas áreas de tecnologia e ciência de dados. A empresa quer mudar o próprio ambiente interno. Atualmente, cerca de 30% da sua força de trabalho é formada por mulheres, mas a ideia é aumentar a participação para pelo menos 50%, também até 2025.



Instituições financeiras ampliam combate ao desmatamento

O cerco ao desmatamento começa a se fechar. Em evento ligado à Convenção do Clima (Cop-26), trinta instituições financeiras de diversos países que administram US$ 8,7 trilhões em ativos se comprometeram a eliminar por completo investimentos em atividades vinculadas à derrubada de florestas. Segundo os signatários do compromisso, o objetivo é sufocar cadeias de suprimentos de commodities agrícolas que não são comprovadamente sustentáveis. Um dos focos do projeto é a preservação da Amazônia.



US$ 14,5 bilhões

foi o lucro da divisão de vacinas da Pfizer no terceiro trimestre. A empresa multiplicou por seis o resultado obtido no mesmo período do ano passado.



Rapidinhas

» Um levantamento realizado pela Credicard identificou a retomada dos padrões de consumo nos cuidados com beleza e bem-estar. Segundo o estudo, que tomou como base as compras dos clientes com cartão de crédito, em Minas Gerais os gastos com salões de beleza, massagem e spa cresceram 97% entre janeiro e setembro de 2021.

» A consultoria Boston Consulting Group projetou dois cenários para os veículos leves elétricos no Brasil. No primeiro deles, considerado mais conservador, os carros desse tipo responderão por 12% da frota nacional até 2030. No cenário arrojado, a participação chegará a 22%. O país quer alcançar emissão zero até 2050.

» A Gol aumentará em 10% o número de voos diários em novembro, chegando a 460. Com dois feriados no mês e a trégua da pandemia, a empresa projeta novos tempos para o setor. “A malha de novembro tem forte viés de retomada não só de destinos de lazer mas também das viagens de negócios”, diz Bruno Balan, gerente da área de planejamento estratégico.

» Os brasileiros nunca investiram tanto no exterior. Segundo o Banco Central, os aportes em ações, títulos de dívidas e fundos estrangeiros somaram US$ 18,5 bilhões de janeiro a setembro de 2021, o que corresponde a um aumento de 101% ante o mesmo período do ano passado. O avanço é reflexo da crise no Brasil.