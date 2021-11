Fed fará corte US$ 15 bi

FS Fernanda Strickland

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), manteve a decisão sobre os juros de referência dos títulos públicos, atualmente entre 0 e 0,25% ao ano, mas anunciou o início do esperado tapering — redução dos estímulos na economia —, cortando US$ 15 bilhões dentro das próximas semanas, conforme o comunicado da reunião do Federal Open Market Committee (Fomc, o Copom norte-americano), divulgado ontem.

A autoridade monetária mostrou maior preocupação com a inflação, que está se mantendo elevada, acima do dobro da meta, de 2% ao ano. Com isso, sinalizou a redução da compra de ativos, atualmente de US$ 120 bilhões mensais, e fez ressalva de que poderá ampliar o ritmo. O tapering começa no fim deste mês de novembro, com redução da compra de US$ 10 bilhões em títulos do governo norte-americano (Treasuries) e US$ 5 bilhões em bônus atrelados a hipotecas. O corte dos estímulos começa em novembro, sendo acelerado em dezembro.

Para o economista autônomo, Hugo Passos, essa mudança na política monetária do Fed impactar o valor das moedas dos países emergentes, como o Brasil. "Vale lembrar que uma preocupação por parte dos bancos centrais é a estagflação, inflação alta acompanhada de baixo crescimento e alta taxa de desemprego", comentou.