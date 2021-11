Governo garante disponibilidade

CB Correio Braziliense

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse ontem que a tecnologia 5G estará disponível em todo o país até julho de 2022. "Será a primeira vez que teremos um leilão não arrecadatório do sistema. Pelo menos cinco (empresas) já enviaram a proposta de operação", afirmou. Segundo Faria, as empresas que arrematarem o leilão no Brasil, terão regras importantes, "sendo a primeira delas distribuir a rede 5g para todos até julho de 2022". A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estima que o leilão movimente um total de R$ 49,7 bilhões em investimentos. Desse montante, o governo deve ficar com R$ 3,1 bilhões.