Leonardo Rolim sai do INSS e é nomeado secretário de previdência do ministério

Leonardo Rolim não é mais presidente do INSS. Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (5/11) a exoneração dele deste cargo e a sequente nomeação dele como secretário de previdência do ministério do Trabalho e Previdência. Rolim estava na presidência do INSS desde janeiro.

Narlon Gutierre Nogueira era o secretário até então. O documento nomeia, ainda, o substituto de Leonardo Rolim à frente do INSS. O escolhido foi José Carlos Oliveira.

