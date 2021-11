Guedes vê Brasil "mais organizado"

CB Correio Braziliense

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, ontem, que o Brasil deve sofrer menos do que os países avançados os efeitos da interrupção das cadeias de suprimento globais em consequência da pandemia da covid-19. Para o ministro, a economia brasileira está "mais organizada" que a dos países desenvolvidos.

"Essa falta de integração da indústria brasileira na competitividade global, que era uma maldição, acabou virando uma dádiva. O Brasil manteve a sua organização econômica, e o país vai continuar surpreendendo positivamente", disse Guedes, em palestra na III Conferência de Comércio Internacional e Serviços do Mercosul, sediada na Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Ainda segundo Guedes, quando o ano começou, os países avançados falavam em crescimento de 6% a 7%, e faziam uma estimativa de 2% no Brasil. "Revendo a expectativa deles agora está abaixo, em torno de 5%, já o Brasil subiu de 2,5% para 5,4%. E nós vamos continuar surpreendendo", com saneamento, telecomunicações, concessões de aeroportos, via Dutra, aeroporto de Santos, Correios, Eletrobrás, o 5G. De R$ 544 bilhões previstos, já temos quase R$ 700 bilhões de investimentos contratados para os próximos anos", garantiu.