Empresas devem ganhar eficiência

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma série de mudanças, não apenas no dia a dia da população, mas na produtividade de empresas e indústrias, são esperadas com a implantação da tecnologia 5G no país, com impacto positivo para a economia, apontam especialistas. Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil Digital, destaca que o Leilão, concluído ontem, é um marco para a conectividade no Brasil. "Os investimentos que serão feitos pelas empresas, não só com a aquisição das outorgas, mas, principalmente, para as obrigações, os compromissos de cobertura e a expansão dos serviços, vão impulsionar de maneira significativa a economia digital, a internet das coisas e o crescimento da produtividade brasileira e do bem-estar da população", assinalou Ferrari.

Esse impulso econômico é apontado em estudo da Consultoria Omdia, encomendado pela multinacional Nokia, que diz que, até 2035, uma série de soluções associadas ao IoT (Internet of the things ou internet das coisas) devem promover um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 1,2 trilhão. Flavio Serrano, economista-chefe da Geenbay Investimentos, reforça que a entrada de recursos no país é sempre positiva para o incentivo à atividade. "Geralmente, se traduz em maior produtividade, crescimento e, consequentemente, maior renda", afirma.

Trabalho

Além do PIB, a tecnologia 5G também impactará a maneira como o mercado de trabalho é conhecido hoje, afirma o economista Pablo Alencar, da Valor Investimentos. "Algumas profissões serão substituídas por robôs ou sensores, mas, por outro lado, há uma necessidade enorme de profissionais de tecnologia para dar suporte às inovações que vão surgir. O deficit atual na área de desenvolvimento de software passa de 200 mil vagas, e isso deve acabar", explica Alencar.

Na avaliação de Erich Rodrigues, CEO da Interjato e Conselheiro Consultivo da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), a chegada do 5G representa oportunidade e ameaça. "Para a empresa que ficar estagnada no simples provimento de acesso à internet, o 5G deve ser uma competição. Por outro lado, a evolução tecnológica proporcionará o desenvolvimento de diversos outras áreas, e a própria implantação do 5G vai demandar muitos serviços ligados a telecomunicações, gerando diversas possibilidades de negócio", explica.

De uma maneira geral, o 5G vai trazer grandes mudanças no mundo dos negócios, permitindo uma comunicação muito mais ampla, conexões sem perda de qualidade e incentivo em larga escala da IoT. Mas a tendência é de que os empregos não sejam gerados em proporções otimistas, afirma o economista César Bergo, sócio-consultor da Corretora OpenInvest. "Não acredito em impactos espetaculares no crescimento de empregos e renda. Creio, sim, no aumento da eficiência da produção e ganhos agregados ao mundo corporativo. O trabalhador deve buscar no aperfeiçoamento profissional o mote principal para fazer parte desse novo ambiente de exigências profissionais, garantindo sua empregabilidade", disse Bergo.

Os bilhões investidos em uma nova infraestrutura de dados, na maioria, serão gastos na própria atividade de implantação do sistema, diz o economista. "A indústria de equipamentos e insumos de tecnologia deve absorver a maior parte desse investimento." (FF, com Vera Batista)