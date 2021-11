No trabalho, agora é a vez do anywhere office

CB Correio Braziliense

Trabalhar em qualquer lugar — na sede da empresa, em casa, na praia ou em um hotel de campo — acabou sendo a evolução natural do home office. O novo modelo, conhecido como anywhere office, enche de esperança as operadoras de turismo. Maior agência on-line do país, a Decolar acha que a tendência levará ao aumento das viagens de lazer, o que já é sentido nas vendas da companhia. O movimento está em alta. Segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 80% dos gestores das empresas brasileiras aprovam o sistema. Quanto mais uma carreira estiver associada à tecnologia, maior é a resistência dos profissionais para voltar aos velhos esquemas de trabalho. Um estudo da startup de recrutamento e seleção Revela chegou à conclusão reveladora: 72,7% dos profissionais de Tecnologia da Informação consideram trocar de emprego se a volta ao trabalho presencial for obrigatória. Como se vê, o mundo corporativo parece ter mudado para sempre.