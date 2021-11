Rapidinhas

CB Correio Braziliense

A Embraer vai manter 70% dos funcionários no sistema de trabalho híbrido — ou seja, dividido entre o expediente em casa e no escritório. Alguns deles, porém, permanecerão no modelo 100% remoto. A empresa tomou a decisão após realizar uma pesquisa interna que identificou o desejo dos colaboradores em atuar dessa forma.

A rede de lanchonetes Burger King tem investido em lojas de rua com drive-thru. Entre setembro de 2020 e setembro de 2021, a empresa abriu 22 unidades desse tipo. Agora são 174 no total. Os estabelecimentos localizados em shoppings ainda são maioria, com 470. O Burger King espera repetir em 2022 o crescimento alcançado em 2019.

As autoridades da Argentina limitaram a venda de gasolina para brasileiros — cada veículo poderá comprar só 15 litros. Na Argentina, o valor médio do litro do combustível é de R$ 3,15, ou cerca da metade do preço cobrado em território brasileiro. Nas últimas semanas, muitas pessoas passaram a atravessar a fronteira para abastecer.

O Facebook lançou uma série de lives semanais no Brasil para aumentar a visibilidade de empreendedores negros. O projeto, chamado, "Sexta Preta", faz parte do movimento #BuyBlack, iniciativa global da rede de Mark Zuckerberg que tem o objetivo de incentivar o consumo de produtos feitos por empresários negros.