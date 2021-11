Venda de carros eletrificados dispara no Brasil

CB Correio Braziliense

Enquanto o mercado de veículos tradicionais patina, o segmento de elétricos e híbridos está em alta. No acumulado de janeiro a outubro, foram emplacados 27.097 exemplares desse tipo no Brasil — é um salto de 74% sobre igual período do ano passado, conforme dados da ABVE, a entidade do setor. Em outubro, os 2.823 elétricos emplacados correspondem a um crescimento de 24% na comparação com um ano atrás. O avanço é resultado do número expressivo de lançamentos feitos pelas montadoras.