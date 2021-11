Elon Musk: por que o empresário pode vender US$ 21 bi em ações da Tesla

Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo, prometeu vender 10% de suas ações na Tesla caso uma enquete com seus 62,7 milhões de seguidores determinasse que ele deveria fazer isso.

A votação terminou com a vitória do "sim". Dos 3,5 milhões de votos, 57,9% apoiaram a venda das ações da companhia fundada por Musk.

Os 10% de sua participação na fabricante de carros elétricos são avaliados em quase US$ 21 bilhões (R$ 116 bilhões).

"Vou cumprir os resultados desta enquete, independentemente do que aconteça", escreveu o empresário.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.





Do you support this?