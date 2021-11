Serviço facilitou operações bancárias

CB Correio Braziliense

A empreendedora Mariana Martins Ribeiro, 24 anos, do Riacho Fundo (DF), é dona da Retrô Club Coffee. Ela afirma que usa o Pix com frequência. "Em torno de quatro dias por semana. Para nós, que abrimos a loja recentemente, tem sido uma fuga das taxas das máquinas de cartão, sem falar da facilidade de o dinheiro cair na conta no ato da compra", afirmou. Para Mariana, o Pix traz segurança.

"Acho seguro porque elimina muita movimentação de dinheiro. Locais com grande burburinho tendem a atrair furtos. Sempre verificamos também, para não sofrermos fraude, falha por erro de dados ou cobrança indevida. Afinal, a gente não só recebe como também paga fornecedores por meio do Pix", explicou. Ela ressalta que aconselha essa nova forma de transação a qualquer pessoa. "Sempre indico para os conhecidos: muita praticidade, taxa zero e dinheiro na mão na hora. Sem burocracia e sem dor de cabeça", reforça Mariana.

Já a estudante Andrezza Correia, 23, de Santa Maria (DF), conta que usa o Pix com menos regularidade. "Apenas uma vez por mês. Gosto do fato de mostrar os dados de quem vai receber o Pix sempre antes de enviar. Assim, posso ter a tranquilidade de que está indo para pessoa certa", afirmou. "Eu gosto muito do Pix, pois não tenho costume de sacar dinheiro e, quando vou fazer algum serviço, opto ou pelo cartão ou mesmo pelo Pix, já que é livre de taxas", observou a estudante.

Antes de tudo, informam especialistas, é preciso ter cuidado com as senhas e onde deixá-las guardadas. As informações pessoais também devem ser resguardadas. Logo, ter bastante atenção nas ligações e quais dados sensíveis passar. Uma excelente forma de mitigar a exposição de dados é evitar qualquer tipo de cadastro em sites desconhecidos e tomar cuidado com links suspeitos.

O ano de 2021 já foi de avanço em termos de funcionalidade e serviços. Em breve, o Pix Saque e o Pix Troco entram em operação e isso, de certa forma, vai democratizar o acesso à moeda física, lembra Pedro Lafraia. "Em 2022, terão outras novidades, como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que vai permitir ao pagador solicitar a devolução de um valor pago erroneamente. Também terá o Pix Garantido, que é uma espécie de parcelamento de pagamentos, até então só presente nos cartões de crédito", informa. (VB e FS)