Custo de vida dispara

RH Rosana Hessel

Ainflação continua acelerando. Depois de registrar alta de 1,16% em setembro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,25% em outubro, na maior variação para o mês desde 2002, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado surpreendeu o mercado, que apostava numa elevação ao redor de 1%. O IPCA acumula alta de 8,24% no ano e de 10,67% em 12 meses — o mesmo patamar de 2015, no pior momento do governo da então presidente Dilma Rousseff. E os mais pobres, mais uma vez, estão pagando a conta mais alta (veja na página 8).

Os dados do IBGE desencadearam uma nova onda de revisões para cima para o custo de vida neste ano e no próximo. As novas estimativas apontam o IPCA encerrando o ano em 10%, acima das últimas projeções de mercado coletadas pelo boletim Focus, do Banco Central, de 9,33%. O resultado acumulado está bem acima do teto da meta deste ano, de 5,25%. Para 2022, o consenso em formação é de que a inflação também vai estourar o teto da meta, de 5%.

Além disso, a carestia está disseminada, pois os nove grupos de produtos pesquisados tiveram alta, com destaque para transportes e alimentos e bebidas. Gasolina, etanol, óleo diesel e gás de botijão registraram algumas das principais altas acumuladas em 12 meses, de 42,72%, 67,41%, 41,34% e 37,86%, respectivamente. Já as passagens aéreas e o transporte por aplicativo, com altas de 33,86% e 19,85%, apenas em outubro, foram os principais destaques do IPCA do mês passado, refletindo o aumento na demanda por serviços, com o avanço da vacinação.

Em outubro, o índice de difusão voltou a subir, alcançando 67%, o que, segundo analistas, indica que será mais difícil o custo de vida arrefecer nos próximos meses. Eles lembram que há uma expectativa de novos reajustes nos combustíveis neste mês por conta da alta dos preços do petróleo e da contínua valorização do dólar — que reflete o aumento da desconfiança de investidores no governo. Com isso, o Banco Central precisará ser menos leniente com a inflação daqui para a frente. O aumento das pressões inflacionárias lá fora, com os Estados Unidos registrando alta de 6,2% nos preços ao consumidor, também deverá ajudar a valorizar o dólar ante o real no ano que vem, pois a expectativa é de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) comece a aumentar os juros.

"Os grandes vetores da inflação são a energia elétrica e os combustíveis, pois respondem por 50% da alta do IPCA no ano. E eles devem continuar sendo as maiores influências no indicador deste mês, porque o último reajuste do diesel e da gasolina, no fim de outubro, terá impacto na inflação de novembro e ainda não podemos descartar um novo reajuste em breve", afirmou o economista André Braz, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre /FGV).

Braz não descarta alta de 1% no IPCA de novembro e admite que, no fim do ano, o indicador deverá ficar acima de 10%. "O Banco Central vai ter o desafio de controlar a inflação apenas com a política monetária, pois não há sinais de colaboração do governo na área fiscal", lamentou.

Surpresa

Fabio Romão, economista sênior da consultoria LCA, revisou de 9,7% para 10,02% a previsão para o IPCA de 2021. A estimativa de 5% para 2022 foi mantida, "por enquanto". Segundo ele, a surpresa no IPCA ocorreu, em grande parte, devido à aceleração mais do setor de serviços, que deverá crescer 5% neste ano e 5,2% no ano que vem, após a alta de apenas 1,6% em 2020.

"Houve inflação nos artigos de residência e de vestuário, nos restaurantes, nas passagens aéreas, refletindo a reabertura da economia. O consumidor está mudando o alvo de consumo agora, deixando de lado os gastos com bens duráveis que foram prestigiados na pandemia", explicou Romão. Contudo, devido à inflação mais forte e o desemprego ainda elevado, a tendência é que a renda do consumidor encolha e, com isso, "não haverá estímulo muito grande para aumentar a demanda por serviços".