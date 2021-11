Fábio Kanczuk deixará diretoria do BC no fim do ano; Diogo Guillen é indicado

FS Fernanda Strickland

O Banco Central (BC) anunciou nesta quinta-feira (11/11) a saída do diretor de política econômica da autarquia, Fábio Kanczuk, que deixará o cargo em 31 de dezembro. Com a mudança, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, indicou o economista-chefe da Itaú Asset Management, Diogo Abry Guillen, para o lugar. A nomeação cabe ao presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal.



“Em nome do Banco Central, o presidente Roberto Campos Neto felicita o indicado Guillen e agradece ao diretor Kanczuk pelos relevantes serviços prestados ao Banco Central”, disse a autoridade monetária em comunicado.

Guillen é professor vinculado ao Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Também é bacharel e mestre pelo Departamento de Economia da PUC-RJ e PhD em economia pela Princeton University.

No fim de outubro, o BC havia comunicado a saída do diretor de organização do sistema financeiro e resolução, João Manoel Pinho de Mello, ao fim do seu mandato, também em 31 de dezembro. Segundo a lei da autonomia do BC, o mandato de Pinho de Mello poderia ser renovado por mais um ciclo. Para seu lugar, Campos Neto indicou o economista Renato Dias de Brito Gomes.