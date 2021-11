13 milhões no setor privado

CB Correio Braziliense

De acordo com pesquisa da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprev), mais de 13 milhões de brasileiros têm previdência privada no Brasil. O cálculo indica que 6,5% da população brasileira fizeram esse tipo de plano. O economista Marcos Holanda, especialista da entidade, explica que a covid-19 mudou o hábito do brasileiro e trouxe a consciência da necessidade de planejamento do futuro. "Entre 2020 e 2021, a procura e contratação pelo serviço privado cresceu 16% em todo o Brasil", diz Holanda.