Temer ganha destaque

CB Correio Braziliense

O ex-presidente Michel Temer (MDB) atraiu os holofotes em evento, ontem, durante a abertura a Expo Dubai 2021, nos Emirados Árabes. Em tom apaziguador, o emedebista saiu em defesa do teto de gastos, aprovado durante a gestão dele, e reforçou necessidade de o Brasil ampliar as relações comerciais com os países árabes para atrair investidores.

"Quando assumi o governo nós tínhamos um Produto Interno Bruto (PIB), em maio de 2016, negativo em quase 4%. Um ano e três meses depois, tínhamos um PIB positivo em 1,3%, em face das reformas que fizemos no país, como teto de gastos, reforma trabalhista, reforma do Ensino Médio e recuperação das estatais, o que permitiu, naquele momento, a queda da inflação e da taxa básica de juros (Selic)", disse o ex-presidente, fazendo um balanço positivo de quando comandou o país.

De acordo com Temer, a aproximação com países árabes poderá ajudar o país a desenvolver outros setores além da agricultura, como o da tecnologia. Ele considerou fundamental para o país partir para negociações multilaterais.

"Temos a possibilidade de contato com o mundo todo, sem nenhuma exceção. Tomo aqui o exemplo dos países árabes, que compram praticamente 40 a 45% da nossa carne de frango. Seja no campo tecnológico, seja no campo da compra de materiais da agricultura, há a necessidade desse multilateralismo", afirmou Temer. (TA)