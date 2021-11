Caixa Mais Brasil atende Minas

CB Correio Braziliense

O 118º programa Caixa Mais Brasil chegou a Minas Gerais. Durante o último fim de semana, uma equipe chefiada pelo presidente da instituição, Pedro Guimarães, participou de uma intensa agenda de encontros com colaboradores do banco para ouvir sugestões e reclamações. Ele também se reuniu com microempresários em busca de créditos e serviços, além de moradores, que relatam as necessidades cotidianas, seja de moradia, de saúde ou de acesso à tecnologia.

A iniciativa consiste na visitação presencial de vários municípios nos quais há agências, lotéricas ou correspondentes Caixa. A comitiva de Guimarães já percorreu mais de 235 mil quilômetros desde a primeira edição do programa, em 2019.

A ideia da visita do presidente da Caixa foi dar início à implementação de diversas mudanças solicitadas por cada região. A primeira parada de Guimarães foi em Bocaiúva, na sede do Grupo Rima Industrial. A empresa é líder nacional na produção e comercialização de ligas à base de silício, além de ser a única produtora de magnésio primário do Hemisfério Sul.

No local, foram plantadas mudas de árvores nativas do projeto Nascentes Vivas, que prevê a recuperação de aproximadamente 1,5 mil nascentes, e será beneficiado pelo Caixa Florestas.

Ainda em Minas, a Caixa esteve na Cooperativa Central dos Produtores Rurais (CCPR), que atua no segmento de laticínios, entregando um volume médio de 3 milhões de litros de leite por dia. O grupo visitou a propriedade rural de Afonso Ferreira Duarte, cooperado da CCPR, para conhecer o processo de produção leiteiro.

A comitiva de Guimarães e do 118º Caixa Mais Brasil continua hoje em Minas. O programa vai dar continuidade à missão de conhecer as distintas realidades do país.