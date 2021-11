JV João Vitor Tavarez*

O sistema de cooperativismo de crédito está em franco crescimento no país. Segundo Pedro Caldas, presidente da Sicredi Planalto Central, tradicionalmente, o segmento ocupava de 4% a 6% do sistema financeiro nacional. Agora, abrange mais de 11%. Ainda segundo ele, "o cooperativismo de crédito é líder disparado em participação econômico-financeira das localidades".

Em entrevista ao CB.Agro — programa que é uma parceria entre o Correio e a TV Brasília —, Caldas disse que uma das razões para a alta é o fato de o cooperativismo de crédito fazer parte de uma tendência de melhoria no atendimento. "E a sociedade vem entendendo esse modelo nas cooperativas", acrescentou.

Hoje em dia, os usuários encontram nas cooperativas os principais serviços de bancos: conta-corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos.

O presidente da Sicredi observou que, apesar de o crescimento do sistema cooperativo ser mais intenso, sobretudo, no Paraná, o movimento de melhoria no atendimento vem se interiorizando, inclusive no Distrito Federal e em Goiás.

"O Centro-Oeste, como um todo, vem crescendo. É mais um benefício que o ramo agro oferece, pois as cooperativas que nasceram agro tornaram-se muito fortes e estão, agora, atendendo grandes centros econômicos. Então, é uma sinergia das pessoas ao se associarem às cooperativas de crédito", pontuou, lembrando que as cooperativas são instituições formadas pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos associados.

Em relação às vantagens do cooperativismo, Pedro Caldas citou o apoio financeiro e operacional que as entidades proporcionam aos cooperados. "A instituição precisa entender do mercado financeiro, de relacionamento, de cooperativismo e das necessidades do usuário associado. Então, aqui já tem uma diferença muito grande, pois o foco está no cooperado, que precisa da solução financeira", disse. E completou: "Quando a gente olha para um modelo mental, muito focado nas metas, para um modelo focado no propósito de servir, já muda muita coisa".

O representante da Sicredi Planalto Central ressaltou que, em 2020, os depósitos no sistema de cooperativas cresceu 46%. "Nas carteiras de crédito, o aumento foi de 35%. Isso é resultado da força que o Banco Central vem imprimindo, da melhor organização, do fundo garantidor, e do sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), que, por sua vez, tem como braço o Sistema S, que possibilita as capacitações", elencou.

