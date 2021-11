Petrobras prevê investimentos de R$ 68 bi

CB Correio Braziliense

(crédito: Petrobras/Divulgação)

A Petrobras anunciou que vai investir R$ 68 bilhões no quinquênio 2022-2026. O valor está previsto no Plano Estratégico para o período, aprovado na quarta-feira pelo Conselho de Administração da companhia, e representa um aumento de 24% em relação à programação anterior. A maior parte dos recursos (R$ 57 bilhões) será destinada ao segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural (E&P).

O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, disse que a companhia mantém a estratégia de focar em projetos com maior potencial de gerar recursos. "Priorizamos transformar recursos em riquezas para o país, ao mesmo tempo em que trilhamos o caminho sustentável para a transição energética. Ampliamos nossa previsão de investimentos para os próximos anos e fazemos isso com extrema responsabilidade e diligência na alocação dos recursos", afirmou.

Os investimentos em produção de petróleo e gás deverão garantir a implantação de 15 novas plataformas de exploração em seis campos, com alterações na estratégia de contratação de unidades. As produções de óleo e gás previstas para 2022 e 2026, respectivamente, são de 2,7 milhões e 3,2 milhões de barris de óleo equivalente por dia.

Na área de refinarias, que a estatal deixou de priorizar nos últimos anos, serão investidos US$ 6,1 bilhões no período. Desse total, será direcionado US$ 1,5 bilhão, para a produção de derivados de alta qualidade e óleos básicos, a fim de aproveitar a crescente demanda do mercado de lubrificantes, nas refinaria Duque de Caxias (Reduc) e o GasLub Itaboraí (região metropolitana do Rio de Janeiro).

Preços

Para o economista Ciro de Avelar, é preocupante o desinvestimento em refinarias. "Apesar do anúncio de investimento de US$ 6 bilhões na melhoria da produtividade, também existe um plano de desinvestimento, e não um aumento na qualidade da produção que possa refletir em uma maior independência do mercado doméstico do preço do combustível. O que refletiria na economia real, na bomba de combustível. Isso vai acabar fazendo com que permaneça o reflexo da paridade dos preços internacionais pela variação do dólar e do barril do petróleo", disse.

Será investido também US$ 1 bilhão para a área de Gás e Energia, que vai contribuir na conclusão da Unidade de Tratamento de Gás (UTG) Itaboraí, com previsão de entrada em operação em 2022. Para a Comercialização e Logística, o Plano Estratégico prevê investimento de US$ 1,8 bilhão.(FS)