E-commerce em alta na Black Friday

CB Correio Braziliense

Centro de distribuição de loja virtual: movimento de alta do comércio eletrônico brasileiro vem ocorrendo nos últimos meses - (crédito: Sebastien Bozon/AFP)

As visitas às principais lojas virtuais do Brasil cresceram 42,24% na semana da Black Friday em comparação aos sete dias anteriores, de acordo com levantamento feito pela agência Conversion e divulgado ontem. De acordo com a análise, o grande volume de audiência deste ano reflete, na verdade, um movimento de alta do comércio eletrônico brasileiro que vem ocorrendo nos últimos meses, intensificado por conta das medidas restritivas adotadas no combate à pandemia do novo coronavírus.

Somente em outubro, os principais sites brasileiros de comercialização de produtos e serviços receberam um total 1,69 bilhão de acessos, aumento de 1,58% em relação ao mês anterior, segundo a pesquisa da Conversion. O levantamento da Black Friday foi feito com base no tráfego dos principais sites de comércio eletrônico no Brasil, por meio da ferramenta de análise SimilarWeb. O período analisado foi de 20 a 26 deste mês, comparados aos sete dias imediatamente anteriores.

Abaixo de 2019

Já o varejo do Brasil na Black Friday registrou um crescimento de 6,3% no faturamento nominal em comparação com 2020, segundo a Cielo-ICVA — Índice Cielo do Varejo Ampliado. O e-commerce teve alta de 15,3% e o varejo físico cresceu 2%. Os números se referem às vendas de 26 de novembro deste ano em comparação com 27 de novembro de 2020. De acordo com a Cielo-ICVA, apesar do aumento em relação a 2020, o patamar de faturamento do varejo, em termos nominais, foi 9,1% inferior ao registrado em 2019.

O setor que teve o maior avanço no faturamento nominal foi o de Turismo e Transporte. A alta ficou em 54,4% em relação ao mesmo período de 2020. É importante ressaltar que o segmento foi um dos mais impactos pela pandemia, com redução de voos pelas companhias aéreas devido à baixa procura e redução na taxa de ocupação de hotéis por conta das medidas restritivas de estados e municípios.

A maior queda foi registrada em Materiais para Construção, de 9%. A região Sul registrou o maior crescimento no faturamento nominal na Black Friday, com alta de 8,5% sobre 2020, de acordo com o índice.

Considerando o período de 25 e 26 de novembro da Black Friday, o varejo total teve crescimento de 7,8% no faturamento nominal em comparação com 2020 (dias 26 e 27 de novembro). O comércio eletrônico avançou 13,8% em igual comparação e o físico, 4,9%. Nesse período acumulado, o varejo registrou, em termos nominais, faturamento 1,5% inferior ao de 2019, segundo o ICVA.

Rumo aos EUA

Um grupo de empresas brasileiras com ações na B3, entre elas, Banco Inter, Locaweb, Americanas e Natura, se prepara para negociar seus papéis nos EUA. Depois de o país ter visto um movimento de companhias abrindo capital diretamente em Nova York, como a XP e a Stone, agora empresas tradicionais, que já têm papéis listados no mercado de São Paulo, buscam migrar para o exterior. Por trás dessa movimentação, está a busca por estabilidade e menor exposição ao risco Brasil, além da facilidade de acesso a novos investidores para financiar ambições de internacionalização. Até sexta-feira, o índice S&P 500 registrava alta de 22% no ano, enquanto a Nasdaq exibia variação de 20%. Na contramão, o Ibovespa amargava baixa de 14%.