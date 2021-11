Mercado já vê inflação no teto da meta em 2022, mostra Boletim Focus

BL Bernardo Lima*

Pela primeira vez, o mercado passa a ver a inflação no teto da meta em 2022. Com a 19ª alta seguida, o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (29/11), mostra a projeção da inflação em 5% para o ano que vem, exatamente o teto da meta.

Na semana passada, a projeção era de 4,6 %, mas o levantamento semanal, realizado com uma centena de economistas, subiu a conta em 0,04 ponto, chegando a 5%.

O BC tem como meta que a inflação fique em 3,5% no ano que vem, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual (p.p) para cima ou para baixo. O piso é de 2% e o teto, 5%.

Para 2021, a projeção aumentou pela 34ª semana seguida e foi a 10,15%, aumento de 0,03% em relação a semana passada, bem acima do objetivo de 3,75% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Desde 1999, o Brasil teve a inflação acima do teto da meta em exatos 4 anos: 2001, 2002, 2003 e 2015. Com as estimativas do mercado em 10,12%, 2021 deve ser o quinto ano a fechar acima da meta estipulada.

Caso a inflação não atinja o valor dentro da meta, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, precisará enviar uma carta ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar as razões para o excedente e quais serão as medidas da autarquia para evitar que isso aconteça no próximo ano.

A alta constante da inflação vem seguida de expectativas de baixo crescimento para o país. Segundo o levantamento, o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 4,78% este ano e 0,58% no próximo, de taxas de 4,80% e 0,70% esperadas antes.

