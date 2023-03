Senado Federal ouve CEO da Americanas na terça-feira sobre rombo bilionário

VC Victor Correia

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal ouvirá na terça-feira (28/3) o CEO da Americanas, Leonardo Coelho Pereira, e o ex-CEO Sérgio Agapito Lires Rial, para prestar esclarecimentos sobre o rombo de R$ 20 bilhões nas contas da empresa. Os dois foram convidados pela Casa e confirmaram presença. A audiência pública está marcada para 9h.

Também confirmaram presença na audiência o diretor de Operações da Forte Minas, Moacir de Almeida Reis, o diretor Comercial da Forte Minas, João Wanderlay de Oliveira Junior, e o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Barroso do Nascimento. O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney Menezes Ferreira, também foi convidado, mas não confirmou.

A transportadora Forte Minas foi uma das empresas prejudicadas pela crise da Americanas.

Segundo o senador Otto Alencar (PSD-BA), autor do requerimento, "a descoberta das 'inconsistências' levou o mercado financeiro a se perguntar se métodos contábeis semelhantes são usados por outras empresas".



A descoberta do rombo contábil de R$ 20 bilhões levou a Americanas a pedir recuperação judicial, para renegociar uma dívida que pode chegar a R$ 42 bilhões. O plano para a recuperação foi apresentado pela varejista na última terça-feira (21/3), e prevê aporte de R$ 10 bilhões a ser feito pelos acionistas de referência da empresa: Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira. A estratégia também prevê a venda de ativos, como um jatinho avaliado em R$ 40 milhões.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.