Tributação "deixará de ser um estorvo caro", diz presidente da CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) celebrou nesta sexta-feira (7/7) a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, na madrugada de hoje. Segundo o presidente da entidade, Robson Braga de Andrade, a proposta é benéfica para todos os setores econômicos e, com ela, o sistema tributário "deixará de ser um estorvo caro" para todos que pagam impostos.

"Essa proposta traz um conjunto de virtudes que, uma vez em vigor, serão benéficas para todos os setores econômicos e para os brasileiros em geral. Vamos ter no Brasil, enfim, um sistema tributário moderno e que deixará de ser um estorvo caro no dia a dia de quem paga seus impostos, não importa quem seja", comentou o presidente da Confederação em nota enviada à imprensa.

Para a CNI, a aprovação pela Câmara foi uma conquista, e é crucial que o Senado Federal aprove a matéria rapidamente, mantendo o texto que foi avalizado pelos deputados. "O modelo que defendemos elimina o principal obstáculo para o Brasil crescer de forma sustentada, por remover travas ao investimento e promover um ambiente de negócios que favoreça o crescimento das empresas, a geração de emprego e a melhora da renda do brasileiro", disse ainda Andrade.

A indústria é um dos setores mais beneficiados pela proposta, que visa modernizar o sistema tributário e reduzir custos para as empresas com o cumprimento das obrigações fiscais. Outros setores, como o de Comércio e Serviços, porém, não ficaram satisfeitos e apontam que sofrerão com um aumento da carga tributária.

