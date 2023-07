Alckmin anuncia fim do programa de carro zero com desconto

RG Rafaela Gonçalves

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, anunciou nesta sexta-feira (7/7) o fim do programa de descontos para baratear o preço dos carros populares, com a liberação de todos os recursos disponibilizados para as montadoras.

A estimativa do governo é que tenham sido vendidos cerca de 125 mil veículos para pessoas físicas. Ao todo, foram liberados R$ 650 milhões dos R$ 800 milhões previstos em descontos. Os R$ 150 milhões restantes serão usados para compensar a perda de arrecadação em impostos, causada pelo desconto no preço final dos veículos.

Ao longo do mês, nove montadoras aderiram ao programa e disponibilizaram 117 modelos de carros com desconto. Os descontos foram de R$ 2 mil a R$ 8 mil para carros de pequeno porte, com valor total de até R$ 120 mil.

A iniciativa continua para compra de caminhões, ônibus e vans. Alckmin destacou que o ritmo do programa para o segmento é mais lento, pois entre os critérios para adquirir o desconto é necessário dar baixa em veículos antigos.

Na última semana, o governo federal ampliou de R$ 500 milhões para R$ 800 milhões a o montante destinado para o programa. O vice-presidente definiu a iniciativa como “um sucesso”, mas afastou a hipótese de que seja prorrogada.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.