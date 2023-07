Petrobras bate recordes de produção com melhor resultado desde 2015

FS Fernanda Strickland

A Petrobras informou, em comunicado nesta terça-feira (11/7), que bateu recordes mensais de produção de gasolina e diesel S10 no mês de junho. Segundo a estatal, eles elevaram o fator de utilização total de suas refinarias no segundo trimestre deste ano para 93%, sendo o maior nível desde 2015 — registrando em junho recorde mensal em quase dez anos na produção de gasolina e máxima histórica no diesel.

Além disso, a estatal também atingiu a marca histórica de 72% no processamento de petróleo oriundo do pré-sal. Foram produzidos 2,01 bilhões de litros de gasolina, melhor resultado desde 2014. Na produção de diesel S10, o volume chegou aos 2,11 bilhões de litros, superando o recorde anterior de maio deste ano.

Segundo a Petrobras, os recordes de produção foram essenciais para o atendimento das vendas crescentes da companhia, que em junho registraram aumento, em relação ao mesmo período do ano passado, de 26% na gasolina, 2,9% no diesel S10 e 5,7% no querosene de aviação. Já o Fator de Utilização Total (FUT) das refinarias da Petrobras no segundo trimestre atingiu a marca de 93%, melhor resultado desde 2015. O FUT considera o volume de carga de petróleo processado e a carga de referência das refinarias, ou seja, sua capacidade operacional, respeitando os limites de projeto dos equipamentos, os requisitos de segurança e a qualidade dos derivados produzidos.

Os resultados revelam, sobretudo, o aumento das vendas no mercado interno e a estratégia adotada pela Petrobras de investir em refino, visando garantir o atendimento de seus compromissos comerciais com confiabilidade, disponibilidade operacional e rentabilidade das suas unidades.

O diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, destaca a capacidade de refino da Petrobras: “A confiabilidade das operações das plantas do parque de refino da companhia, junto com a competência de nossas equipes, desde o planejamento da produção até a execução, aliada à eficiência das operações logísticas e comerciais, permitiram o alcance desse patamar elevado em processamento, produção e utilização das refinarias”, diz.

Para o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser, os dados reforçam o compromisso da empresa com o mercado. “Estamos contribuindo para o crescimento de nossos clientes no mercado interno com uma atuação competitiva e segura, sempre preservando rentabilidade e sustentabilidade financeira. Os resultados mensais de produção e o FUT trimestral demonstram a eficiência de nossos processos, visando ser uma empresa diversificada e com atuação nacional”, afirma.



