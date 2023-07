Haddad tem "cartas na manga" para aumentar arrecadação, diz Tebet

VC Victor Correia

Simone e haddad - (crédito: José Cruz/Agência Brasil )

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, declarou nesta quarta-feira (12/7) que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem "cartas na manga" para aumentar a arrecadação federal sem pesar na carga tributária.

Segundo ela, apesar de 2024 ser um "ano difícil" para o novo arcabouço fiscal, as medidas devem corrigir a arrecadação. Em sua avaliação, o déficit nas contas públicas será de, no pior dos casos, 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), apesar da promessa do governo de zerar o déficit no ano que vem.

"Temos projeções conservadores. Nós temos que trabalhar com números conservadores, mas sabemos que o ministro Haddad tem cartas na manga do colete. Eu sei de, pelo menos, três que aumentariam receita sem aumentar impostos", declarou Tebet em entrevista à Globonews. "São recursos excepcionais para o ano que vem, que é o ano difícil do arcabouço", acrescentou.

Resultado depende de medidas econômicas

De acordo com a ministra, em 2023 o déficit deve sair de 2% do PIB para 1%. O resultado, porém, depende da aprovação de medidas econômicas, como a reforma tributária e o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que desempata disputas tributárias em favor do governo.

"Se nós diminuímos pela metade, passar de 1% para 0% com essas cartas na manga que se efetivarem vai ser possível. Na pior das hipóteses, nós não fechamos no núcleo, mas estamos dentro da banda, que é 0,25%, que vai var menos R$ 25 bilhões, R$ 30 bilhões", disse ainda Tebet.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.