Inteligência Artificial ajuda empresários a tomarem decisões de crédito

FS Fernanda Strickland

Blank smartphone screen with design space - (crédito: rawpixel.com / Chanikarn Thongsu )

A antecipação de recebíveis feita por uma inteligência artificial, é uma estratégia financeira que tem se mostrado bastante vantajosa para empresas de diversos setores. Trata-se de um processo em que a organização utiliza recursos futuros a receber como forma de gerar fluxo de caixa imediato. Essa estratégia financeira contribui para o crescimento sustentável das empresas, fortalece sua posição no mercado e possibilita o aproveitamento de oportunidades de negócio.

De acordo com Fábio Ieger, CEO da iCertus, a boa utilização do crédito é uma forma de impulsionar o crescimento das empresas, permitindo o pagamento de contas, investimentos em melhorias e capacitação dos funcionários. “Outro ponto positivo é a obtenção de fluxo de caixa mais rápido. Muitas vezes, as empresas precisam esperar um prazo considerável para receber os valores devidos por seus clientes e ao adiantar esse faturamento, a empresa tem acesso imediato aos recursos financeiros necessários para cumprir com suas obrigações e realizar investimentos estratégicos”, pontua.

Desde sua fundação, a iCertus já atendeu mais de 5 mil clientes e disponibilizou aproximadamente 300 milhões de reais para micro e pequenos empreendimentos que solicitaram a antecipação de seus recebíveis. Dentro deste cenário, a empresa ganha mais flexibilidade na gestão financeira. “A partir daí, é possível honrar os compromissos pontualmente, evitando atrasos no pagamento de fornecedores, impostos e demais despesas operacionais. Isso contribui para a construção de um relacionamento sólido com parceiros comerciais, preserva a reputação e ainda valoriza ainda mais a marca”, destaca.

Em muitos casos, compensa ao pequeno empresário vender a prazo e fazer o adiantamento do que dar aqueles “10% a 15%” de desconto para pagamento à vista. Fábio Ieger informa que é comum o empreendedor não fazer contas e muitas vezes ele perde dinheiro por falta desse conhecimento. “O grande diferencial da iCertus é a forma como tratamos nossos clientes, todas as taxas são claras e bem transparentes. Por conta da nossa tecnologia, conseguimos ser mais eficientes que o sistema tradicional e com isso nossos juros são menores”, diz Fábio Ieger.

Segundo o CEO, depender de linhas de crédito de instituições tradicionais já faz parte do passado. Atualmente existe opções que podem auxiliar os empresários nas suas empresas. “Muitas vezes, as empresas precisam recorrer a essa alternativa para suprir suas necessidades de caixa. No entanto, essas opções podem estar sujeitas a altas taxas de juros e exigir garantias. E graças à inteligência de crédito é possível evitar essas despesas e ter acesso a recursos de forma mais rápida e menos burocrática”, pontua.