Governo anuncia autorização de novos concursos públicos; acompanhe

CB Correio Braziliense

Ministra da Gestão, Esther Dweck, faz coletiva sobre concursos públicos - (crédito: Valter Campanato/Agencia Brasil)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, realiza entrevista coletiva, nesta terça-feira (18/7), sobre a autorização de novos concursos públicos para órgãos do poder Executivo Federal. O anúncio está sendo feito no Salão Nobre do Bloco K, na Esplanada dos Ministérios.

Em junho deste ano, a ministra Esther anunciou a abertura de 4.436 novas vagas em concursos autorizados em 20 órgãos do governo federal e 14 ministérios. Ao todo, o impacto fiscal desses novos concursos, que poderão ser realizados neste ano, somam R$ 735 milhões anuais, a partir de 2024. A ideia é conseguir realizar os concursos ainda em 2023 para que as nomeações ocorram até o fim deste ano ou no início do ano que vem.

De acordo com a ministra, uma das metas do Ministério da Gestão e Inovação é qualificar as políticas públicas. "Concurso é apenas uma diretoria dentro de uma secretaria, que é a de gestão de pessoas. Mas temos uma preocupação em melhorar os instrumentos para fazer uma boa política pública", afirmou, em entrevista ao Correio, em abril deste ano.

Acompanhe ao vivo:

