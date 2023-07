Preços da gasolina, etanol e diesel caem na 3ª semana de julho

FS Fernanda Strickland

Os preços do litro da gasolina (R$ 5,746), do etanol hidratado (R$ 3,888) e do diesel (R$ 5,200) caíram nos postos de combustíveis do Brasil na última semana. O levantamento nacional de preços de combustíveis da ValeCard mostra que o preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou uma queda de 0,60% na semana passada, entre os dias 10 e 16 de julho, em comparação com a semana anterior (3 a 9 de julho), com valor médio de R$ 5,746 — variação de R$ 0,011 por litro.

“Após duas semanas de altas consecutivas, as bombas mostram o primeiro leve recuo, sinal de que o patamar de preços está chegando a uma estabilização, após a adoção, pela Petrobras, de uma nova política de preços, com o objetivo de suavizar os impactos da reoneração dos tributos federais sobre gasolina e etanol”, explica Brendon Rodrigues, head de inovação e portfólio na ValeCard.

No dia 1º de julho entrou em vigor o novo preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras, que passou de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de aproximadamente R$ 0,14 o litro ou 5,3%.

Os dados da terceira semana de julho de 2023 mostram ainda que os estados que registraram a maior queda no preço da gasolina foram Paraná (6,61%), Distrito Federal (1,37%) e Mato Grosso (1,03%). Os maiores aumentos ocorreram em Pernambuco (0,40%), Bahia (0,93%) e Amapá (1,15%).

Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Acre (R$ 6,658); já o menor valor médio foi de R$ 5,548, em São Paulo.

Etanol

Entre os dias 10 e 16 de julho de 2023 o preço médio do etanol hidratado (usado diretamente pelos veículos) no país foi de R$ 3,888 o litro, o que representa uma queda de 1,99% em relação ao registrado na semana anterior, quando o valor médio foi de R$ 3,967.

Os preços no varejo, em teoria, refletem os preços cobrados pelas usinas produtoras de etanol. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq, os preços do etanol hidratado nas usinas de SP apresentaram queda de 13,95% entre 3 e 14 de julho.

Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.

Considerando essa metodologia, na terceira semana de julho valeu a pena abastecer com etanol em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo.

