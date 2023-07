Vai desenvolver um aplicativo? Entenda os pontos que precisam ter atenção

FS Fernanda Strickland

Para especialista, fatores como histórico de projetos anteriores e reputação no mercado fazem toda a diferença durante o processo de seleção - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O momento de escolher uma empresa para o desenvolvimento de um aplicativo é um passo crucial para o sucesso do projeto. Experiência, expertise técnica e compreensão das necessidades específicas do negócio são apenas alguns dos pontos que devem ser analisados em um vasto mundo de empresas e possibilidades. Além disso, fatores como histórico de projetos anteriores, reputação no mercado, equipe qualificada e abordagem de desenvolvimento ágil fazem toda a diferença durante o processo de seleção.

De acordo com Rafael Franco, CEO da Alphacode, empresa que atua em São Paulo, Curitiba e Orlando, na Flórida, responsável pelo desenvolvimento de aplicativos para marcas como Habib’s, Madero e TV Band, alguns pontos devem ser levados em consideração ao escolher uma empresas. “Primeiramente o aplicativo deve ser projetado para resolver um problema genuíno. Isso demanda grande esforço em pesquisa e entendimento do público-alvo”, revela.

A busca por qualidade aliada à simplicidade deve ser constante. “Um aplicativo não deve ser sobrecarregado com funcionalidades desnecessárias, mantendo o foco em sua função principal e tornando-a excelente. Além disso, não devemos comprometer as virtudes de um app. Para isso, é preciso investir em design de UX e certificar-se de que a solução é rápida, intuitiva e fácil de se utilizar”, pontua.

Ter entendimento das necessidades dos clientes deve ser um ponto de grande atenção para aqueles que irão desenvolver o aplicativo. “Além de um constante e efetivo suporte, os usuários devem ter seus dados protegidos. Para isso, é preciso entender as leis e regulamentos relevantes, como a LGPD, garantindo a segurança e a privacidade em relação a dados e informações. É importante, também, oferecer soluções multiplataforma e omni-channel, facilitando a utilização do app onde quer que o usuário esteja. Nesse sentido, o aplicativo deve estar disponível em todas as plataformas relevantes”, relata o CEO.

Estratégias de marketing efetivas também devem ser uma prioridade para dar popularidade à plataforma desenvolvida. “Uma forte divulgação desde o início não é uma opção, mas sim uma necessidade. Se o desejo é o sucesso do aplicativo, deve existir grande dedicação de tempo, energia e recursos para fazer o marketing corretamente, alcançando o maior número possível de usuários para a popularização do app”, declara.

Para que todos os pontos citados sejam efetivos, é preciso contar com uma empresa respeitada para confiar o desenvolvimento do aplicativo. “Escolher o parceiro certo é um dos passos mais críticos na jornada de um app mobile. É uma decisão que pode definir o sucesso ou o fracasso do projeto. Ao evitar empresas aventureiras e confiar em marcas como a Alphacode, por exemplo, é possível ter a certeza de que se está trabalhando com um parceiro comprometido e experiente, dedicado a transformar a visão de um idealizador em realidade”, finaliza.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.