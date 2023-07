Receita cancela leilão após lance de R$ 27,5 milhões por Renault Kwid

CB Correio Braziliense

Crédito: Renault/Divulgação. Renault Kwid. - (crédito: Renault/Divulgao)

Um Renault Kwid 1.0 quase foi leiloado por valor milionário após uma empresa oferecer R$ 27,5 milhões pelo veículo. O lance foi dado no dia 17 de julho. O carro possui preço de mercado de R$ 49 mil e tinha um lance mínimo de R$ 25 mil.

O veículo só não foi arrematado pois a Receita Federal observou que o valor era muito alto para o objeto em questão e entendeu que houve erro de digitação. A oferta milionária foi feita por uma empresa da cidade de Filadélfia, na Bahia.



O Kwid está em uma delegacia da Receita em Ponta Grossa, no Paraná. Outros modelos de carros, caminhões, celulares, eletrônicos, notebooks e peças eletrônicas e automotivas foram leiloados. A empresa que cometeu o erro pode ser alvo de uma multa de 20% do valor mínimo do leilão, cerca de R$ 5 mil e pode ser suspensa de novos leilões, licitações e contratos a Receita por dois anos.