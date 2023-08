Oito dicas para atrair clientes e impulsionar vendas em datas comemorativas

FS Fernanda Strickland

Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a data deve movimentar R$ 27 bilhões - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

O Dia dos Pais chegou e, assim como em outras datas comemorativas, os comerciantes precisam preparar-se para aproveitar a oportunidade de vender e oferecer uma experiência memorável aos seus clientes. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a data deve movimentar R$ 27 bilhões. Com uma abordagem estratégica é possível não apenas atender às necessidades dos consumidores, mas também criar um ambiente atraente que resulte em vendas adicionais.



Para o especialista em varejo Américo José Filho, sócio-diretor da Cherto Consultoria, preparar sua equipe, entender seu público-alvo e criar promoções personalizadas são algumas das estratégias que podem levar o seu negócio ao sucesso nessa data tão importante. “Ao adotar essas estratégias, você estará bem-preparado para atrair os clientes e aproveitar ao máximo as oportunidades de vendas durante a data efeméride”, diz o especialista. “Lembre-se de que o atendimento excepcional, a personalização e a criação de um ambiente envolvente são chaves para o sucesso nessa data especial”.



Abaixo seguem oito dicas do consultor que podem aumentar as vendas e visibilidade do seu negócio no Dia dos Pais ou outras datas comemorativas.

Treinamento da equipe e conhecimento do produto: O primeiro passo para preparar sua loja para o Dia dos Pais é treinar sua equipe. Garanta que os profissionais conheçam todos os produtos disponíveis na loja e compreendam como combinar itens para criar vendas adicionais. Se você possui uma loja de roupas, por exemplo, certifique-se de que sua equipe saiba quais peças combinam bem juntas e esteja pronta para oferecer sugestões aos clientes.



Conheça seu público-alvo e personalize o atendimento: Entender quem são seus clientes e o que eles procuram é essencial. Saiba quais são as preferências e os estilos de seu público-alvo e adapte seu atendimento de acordo com suas necessidades. Evite oferecer promoções genéricas que não estejam alinhadas com o que o cliente está buscando. Ao atender um cliente em busca de um presente, faça perguntas direcionadas para entender o estilo e as preferências do pai em questão.



Crie promoções atrativas e vitrines temáticas: Oferecer promoções especiais e criar vitrines temáticas é uma maneira eficaz de atrair os clientes. Considere a criação de pacotes promocionais que incluam produtos complementares, como roupas e acessórios que combinem. Utilize sua vitrine para contar uma história visual que envolva os clientes e os ajude a visualizar como os produtos podem ser usados em conjunto.



Faça campanhas de marketing e use as redes sociais: Aproveite ao máximo as redes sociais para promover suas ofertas e interagir com os clientes. Crie conteúdo criativo e envolvente que destaque a relação entre pais e filhos e mostre como seus produtos podem fazer parte dessa conexão. Faça postagens regulares, compartilhe sugestões de presentes e use hashtags relevantes para aumentar a visibilidade de suas promoções.



Personalize produtos e ofereça um atendimento excepcional: A personalização é um diferencial importante. Ofereça aos clientes a oportunidade de personalizar os presentes, seja incluindo um cartão com o nome do pai ou criando mensagens de WhatsApp misteriosas que gerem curiosidade. Além disso, não subestime a importância de um atendimento excepcional. Treine sua equipe para oferecer assistência proativa, respondendo a perguntas e ajudando os clientes a tomarem decisões informadas.



Promova eventos especiais e parcerias estratégicas: Considere a realização de eventos especiais durante a semana do Dia dos Pais. Se sua loja vende vinhos, por exemplo, promova degustações onde os clientes possam aprender sobre harmonização de vinhos e receber dicas de preparo de refeições. Além disso, busque parcerias estratégicas com outros negócios na sua região. Uma venda casada ou uma colaboração mútua pode atrair um público mais amplo e beneficiar ambas as partes.



Utilize tecnologia e sugira presentes: Aproveite a tecnologia ao seu alcance. Isso permite que você envie mensagens personalizadas e sugestões de presentes com base no histórico de compras. Além disso, explore outras formas de tecnologia, como lives nas redes sociais, para mostrar como usar os produtos e fornecer dicas úteis aos clientes.



Celebre o significado da data: Lembre-se de que o Dia dos Pais é uma oportunidade para celebrar a importância das figuras paternas. Crie uma atmosfera de carinho e reconhecimento em sua loja, transmitindo uma mensagem positiva sobre a data. Mostre aos clientes que sua loja entende a relevância do momento e está disposta a ajudá-los a encontrar o presente perfeito para homenagear os pais em suas vidas.