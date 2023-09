Boletim Focus: mercado mantém projeção da inflação e prevê alta no PIB

Economistas do mercado financeiro mantiveram as projeções para a inflação mesmo após o novo corte da taxa básica de juros (Selic). Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (25/9), pelo Banco Central, a estimativa do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 2023 continuou em 4,86%.

A previsão para a inflação em 2024, a que a autoridade monetária acompanha para decidir o patamar dos juros, também ficou em 3,86%. A projeção de inflação para 2025 está em 3,50% há nove semanas, a mesma estimativa de 2026, que permanece em 3,50% nos últimos 12 Boletins Focus.

Especificamente para os preços administrados, as projeções do IPCA para 2023 sobem há nove semanas seguidas. A meta de inflação perseguida pelo BC é de 3,25% em 2023 e 3% em 2024 e 2025, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.

As projeções para a taxa Selic para este ano e os dois próximos estão inalteradas há sete semanas. A estimativa para o final de 2023 continuou em 11,75%, enquanto a projeção para 2024 foi mantida em 9,0%. A previsão dos analistas para a taxa de juros em 2025 permaneceu em 8,50%. A de 2026, por sua vez, está nos mesmos 8,50% há oito semanas seguidas.

Alta do PIB

A expectativa mediana para o crescimento da economia, medido pelo Produto Interno Bruto (PIB), em 2023 subiu de 2,89% para 2,92%, assim como na semana passada. Já as previsões para o crescimento da economia em 2024 seguiu igual, em 1,50%. Para 2025, a projeção voltou a cair, assim como na semana passada, e saiu de 1,95% para 1,95%.

No câmbio, por sua vez, a estimativa para o dólar em 2023 continuou em R$ 4,98 na semana. A projeção para 2024 ficou nos mesmos R$ 5,00, enquanto a de 2025 permaneceu em R$ 5,10. A projeção para 2026 subiu de R$ 5,18 para R$ 5,19.

O Boletim Focus, apresenta as expectativas dos economistas para os principais indicadores econômicos do país e é divulgado toda segunda-feira.