Inteligência artificial pode prevenir fraudes no setor de tecnologia, aponta empresa

São Paulo — Em 2022, quase dois terços das empresas de tecnologia, mídia e telecomunicações sofreram algum tipo de fraude, a maior incidência entre todos os setores, conforme a Pesquisa Global sobre Fraudes e Crimes Econômicos 2022, da PwC. Para além da problemática atual, novos horizontes da tecnologia também preocupam o setor, como o aumento da capilaridade do 5G no mundo e a criação de produtos associados ao universo IoT (Internet das Coisas), que demandarão validações de alta capacidade.

O fortalecimento das relações de confiança na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é uma busca da idwall, empresa especialista em gestão da identidade digital e soluções antifraudes. A big tech oferece a primeira plataforma all-in-one do mercado, que possibilita gestão integrada de dados, centralização da jornada do usuário e proteção contra fraudes, de forma escalável e aplicável a diversos ambientes de negócios.

“A excelência em gestão de identidade digital para a realidade da indústria de TICs começa com um processo de onboarding eficiente e de fácil integração, por meio de um fluxo simples que maximize a experiência do usuário. Criamos um perfil integrado do usuário, que reúne todas as informações e, após esse primeiro contato, a idwall segue presente em toda a jornada do cliente, evitando silos de dados e prevenindo fraudes. Estamos à frente das inovações tecnológicas e entendemos que elas devem sempre vir acompanhadas de novas camadas de segurança da informação”, diz Danilo Barsotti, CTO da idwall.

Entre as situações em que a tecnologia proprietária da idwall reduz riscos está o golpe do SIM Swap, no qual os criminosos transferem o número de telefone de uma vítima para outro chip, tendo assim acesso a mensagens, senhas e a contas de apps. Para barrar este tipo de prática criminosa, a inteligência entra com a checagem de dados e verificação biométrica facial no momento de cadastro do cartão SIM.

A solução da idwall também promove segurança nas compras de produtos via Marketplace, mudanças de planos das operadoras móveis ou atualizações cadastrais. A plataforma também é parceira na verificação de identidade na cadeia de fornecedores em Supply Chain, com validações documentais e de antecedentes criminais. O ganho de segurança também se aplica a parceiros de vendas e prestação de serviços, e corpo técnico nos canais de contratação, permitindo o acompanhamento do status de idoneidade e conduta para adequação ao Compliance e LGPD.

A tecnologia oferece segurança de ponta a ponta, com a gestão integrada da identidade do usuário, que conecta dados e gera inteligência. A solução permite a orquestração de fluxos de acordo com a proposta do cliente, ajuste dos níveis de fricção desejados e o escalonamento dos processos.