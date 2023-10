Importações de jogos e brinquedos saltam 29% até setembro deste ano

A procura por jogos e brinquedos tende a aumentar consideravelmente devido às festas de fim de ano. Uma pesquisa realizada pela Vixtra, fintech de comércio exterior, com base em dados disponibilizados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), revela que a importação desses produtos atingiu US$ 449 milhões até setembro de 2023, registrando um aumento de 29% em relação ao mesmo período no ano anterior. Em valores, o crescimento foi de US$ 102 milhões.

O movimento vai na contramão de outras categorias de importações, como as de pequeno valor, que sofreram queda nos primeiros meses do ano. Os videogames são os principais responsáveis por alavancar os números apresentados. A categoria registrou um crescimento de 72% e representa 53% do total de importações dos produtos analisados.

Leonardo Baltieri, co-CEO da Vixtra, explica que os últimos lançamentos no setor podem ter contribuído para esse aumento. "O público gamer é um dos consumidores mais fiéis e entusiasmados quando se trata de produtos relacionados ao nicho. Vale destacar ainda que tivemos uma redução no imposto de games no ano de 2022, o que pode ter influenciado para o ocorrido", afirma.

"A tributação afeta diretamente os preços finais dos jogos, consoles e acessórios, os tornando mais ou menos acessíveis para o público. Com valores mais baixos, os consumidores se dispõem a comprar mais jogos, ou até mesmo adquirir eletrônicos que antes estavam fora de seu orçamento", completa Baltieri.

O executivo ressalta que "importar jogos e brinquedos é uma maneira de oferecer preços mais competitivos no mercado para o Dia das Crianças, e como as importações levam mais tempo para chegar aos estoques, há todo um planejamento por parte dos comerciantes em torno disso. Portanto, as encomendas são feitas com bastante antecedência para conseguir suprir a demanda por esses produtos ao passo que a data se aproxima", avalia.

Um dado que chama a atenção é a força da China nesse mercado. O país é o principal exportador dessas mercadorias para o Brasil, representando 86% do total importado nos primeiros nove meses de 2023, correspondendo a US$ 98 milhões, o equivalente a 96% dos US$ 102 milhões do crescimento registrado no mesmo período. Vietnã com 3% e Malásia com 2% completam o Top 3 dos principais exportadores.

"A China apresenta uma competitividade enorme relacionada a custos e produção. E no setor de lazer, sobretudo com jogos e brinquedos, isso é ainda mais evidente", afirma. "Portanto, não chega a surpreender sua liderança nas exportações desses produtos. Por outro lado, as empresas locais também podem se beneficiar disso, uma vez que podem ter acesso a produtos em condições mais favoráveis e, assim, manter a competitividade de seus negócios", diz.

economia brinquedo (foto: pacifico)