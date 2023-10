Eduardo Paes pede liberação de empréstimo a Haddad

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve, na tarde desta quarta-feira (18/10), com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para cobrar celeridade na liberação de dois empréstimos para o município.

O primeiro, com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para o sistema BRT, já foi liberado, mas precisa destravar a burocracia para permitir o desembolso para a etapa final.

"O outro é o financiamento que a gente faz dentro do PEF (Programa de Equilíbrio Fiscal), que é um financiamento de US$ 135 milhões, que nós temos com o Banco Mundial, e o Banco Mundial vai aprovar no conselho no dia 14 de novembro”, disse o prefeito, ressaltando que a União é garantidora do empréstimo. Segundo Paes, Haddad sinalizou positivamente com a demanda.

“A situação fiscal da prefeitura do Rio é confortável, mas óbvio que tem a burocracia para ser enfrentada. A gente está no Programa de Ajuste Fiscal. Então a gente veio pedir alguma celeridade ao ministro Haddad”, explicou o prefeito ao deixar a reunião.