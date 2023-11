MEC divulga resultado da prova discursiva do concurso para técnico

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou o resultado da prova discursiva do concurso público para técnico em assuntos educacionais. Os nomes dos candidatos aprovados foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (10/11).

Também foi publicada a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam como pessoas com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

O resultado está disponível na ordem de número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na discursiva. As justificativas do Cebraspe, banca organizadora, sobre o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos, poderão ser acessados a partir de 17 de novembro.



Sobre o concurso

Foram abertas 220 oportunidades no concurso do MEC, sendo 165 para ampla concorrência, 11 para candidatos com deficiência e 44 para candidatos negros. Os aprovados e nomeados receberão salários de R$ 6.255,90, para uma carga horária de 40 horas semanais.



Os candidatos serão avaliados por provas objetiva, de 120 questões, e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames terão a duração de 4h30 e foram aplicadas em 8 de outubro.

Os aprovados e nomeados irão desempenhar as atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária.