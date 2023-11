Os participantes do concurso público do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) deverão optar por apenas uma opção de língua estrangeira para a realização da prova objetiva de conhecimentos básicos. A alteração foi divulgada no site do Cebraspe, banca organizadora, na quinta-feira (9/11).

O Inpi oferta 120 oportunidades para candidatos com ensino superior, destinadas aos cargos de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial, pesquisador em propriedade industrial e tecnologia em propriedade industrial.

As inscrições estão abertas e os candidatos podem se inscrever até as 18h de 21 de novembro, por meio do site do Cebraspe. A taxa, no valor de R$ 116, deve ser paga até 8 de dezembro.



Etapas do concurso

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.

As provas objetivas, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Os aprovados e nomeados deverão ter concluído curso de ensino superior nas áreas equivalentes de cada carreira. Os salários iniciais chegam a R$ 11 mil, composto pelo vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio alimentação.