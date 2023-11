INSS: Carlos Lupi prevê mais de 600 vagas para novo concurso

Na ocasião o ministro também falou a respeito da nomeação dos 1.800 aprovados no cadastro reserva do último concurso do INSS - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil) Raphaela Peixoto* Raphaela Peixoto*

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse nesta quarta-feira (22/11) que o próximo concurso para o cargo de perito médico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está previsto para ser realizado em 2024. "Acredito que até março, abril no máximo, seja feito esse novo concurso". A informação foi repassada durante o programa Bom dia, ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

De acordo com o Lupi, a nova seleção ofertará entre 650 e 660 vagas imediatas. "Esses novos peritos serão para ser chamados nesse Brasil profundo, para as regiões que precisam. Não adianta fazer o concurso para dizer que irá arranjar padrinho para ir para as capitais que não precisam [...]. Quem fizer o concurso da Previdência terá que ficar pelo menos 10 anos no seu órgão de origem", afirmou Lupi.



Na ocasião, o ministro também falou a respeito da nomeação dos 1.800 aprovados no cadastro reserva do último concurso do INSS, em 2022. De acordo com Lupi, a expectativa é que sejam chamados "senão todos, boa parte" desse quadro de reserva" em 2024. Ele ainda ressaltou que a nomeação será mediante a lotação dos 250 aprovados, cuja nomeação foi autorizada em setembro deste ano.

Os nomeados na seleção receberão o salário inicial de R$ 5.905,79 — composto pelo vencimento básico de R$ 712,61 mais gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18 e gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595. Os candidatos também terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 458.

O edital do INSS de 2022 ofertou 1 mil vagas de preenchimento imediato para o cargo de técnico do seguro social. Os participantes foram avaliados por meio de duas etapas, sendo elas: provas objetivas e curso de formação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Aplicadas em novembro do ano passado.

