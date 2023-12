Bancos diversificam produtos e serviços para a clientela infantil

Bancos digitais e tradicionais viram a procura por contas para crianças e adolescentes mais do que dobrarem recentemente. Um ano após o lançamento da modalidade, o Nubank, por exemplo, acumula mais de 1,2 milhão de clientes na categoria. No banco Inter, são mais de 2,9 milhões de pessoas na modalidade Inter Kids. Em um ano, o número de contas Yellow do C6 Bank, que atende de recém-nascidos a adolescentes de 17 anos, também cresceu em duas vezes.

Caixa Econômica Federal, Itaú, Mercado Pago, Bradesco e Banco do Brasil também oferecem contas para menores, de diferentes faixas etárias. Segundo regras definidas pelo Banco Central, menores de 16 anos podem ser titulares de uma conta-corrente, mas precisam ser representados pelos responsáveis no momento de abertura.

Os aplicativos ganharam então versões lúdicas, e crianças e adolescentes já têm acesso ao Pix, cartão de crédito, débito e até opções de investimento em renda fixa, tudo vinculado à conta dos responsáveis, que podem acompanhar a movimentação. Há cerca de quatro meses, aos 14 anos, Lucas Alvin Costa Aranda, ganhou um cartão de débito em seu nome, vinculado a uma conta bancária infantil do C6 Bank, que oferece cartões coloridos possibilitando a escolha da cor e do nome impresso.

A ideia dos pais era facilitar algumas despesas do dia a dia. "As crianças de hoje são muito digitais. Além do mais, ao andarem com dinheiro em espécie, eles correm o risco de perder ou esquecer. Em muitos lugares, hoje em dia, não têm mais troco. Decidimos abrir até por uma facilidade, às vezes, ele está em algum lugar com os amigos e está sempre com o cartão dele, assim caso ele precise de dinheiro eu não preciso ir até lá", conta a mãe de Lucas, Izadora Assis Costa Aranda, 38.

Para Aline Soaper, idealizadora da EfincKids — metodologia de ensino em educação financeira para crianças e adolescentes —, os responsáveis devem utilizar as contas bancárias como ferramenta de implementação do ensino de finanças pessoais para menores de idade. "A conta corrente para menores facilita o uso do dinheiro. É mais seguro para a criança usar o cartão para pagar o lanche na escola ou o cinema do que levar dinheiro em espécie e correr o risco de perder ou ser furtado. Mas os pais precisam ensinar sobre os limites, explicar que existe um valor determinado que pode ser utilizado, isso vai ajudar na conscientização sobre o uso do dinheiro."

Para os bancos, claro, é um excelente negócio, pois, além de conquistar correntistas cada vez mais cedo, auxilia na fidelização. "Meu pai abriu uma conta corrente para mim quando eu tinha 16 anos há quase 30 anos atrás e eu utilizo esse mesmo banco até hoje", conta a especialista.

Como parte da estratégia para atrair os pais e instigar as crianças a desejarem uma conta especial para menores, os bancos apresentam plataformas intuitivas e customizadas, com personagens de filmes e desenhos nos aplicativos. Há ainda pacotes de benefícios que incrementam as contas digitais, como descontos em cursos, restaurantes, loja de games e assinatura de streaming.

banco criancas (foto: editoria de arte)

Cuidados com o endividamento elevado

Aprender a lidar com dinheiro em um mundo cada vez mais digitalizado, onde tudo acontece na palma da mão, exige das famílias orientações sobre educação financeira. Segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 46% dos brasileiros, com idade entre 25 e 29 anos, estão endividados e inadimplentes. Além disso, 75% dos jovens, com idade entre 18 e 30 anos, não fazem controle de gastos.

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) recomenda que a abertura de uma conta em nome de menores de idade deve incluir conversas e orientações sobre organização financeira, risco do endividamento, poupança e investimentos. "Investir tempo no aprendizado financeiro e econômico do menor é importante para garantir uma relação saudável com o dinheiro e com as finanças, obedecendo, claro, o nível de compreensão e idade do menor", destaca a entidade, em nota.

Segundo a instituição, é fundamental que os pais, escola, setor bancário e governo promovam desde cedo o aprendizado financeiro e econômico das crianças e jovens. "Quanto antes esses temas forem naturais para o menor, maior a propensão de termos adultos se relacionando melhor com o dinheiro e com o sistema financeiro. Jovens que têm contato com educação financeira desde cedo tendem a se tornarem adultos com mais saúde financeira e menor risco de superendividamento", reforça a Febraban.